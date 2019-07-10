Будучи верными своим "традициям" армяне, "воспользовавшись" открытием выставки "Азербайджанское культурное наследие в Луврском музее", организованной в рамках 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку, вспомнили "старинные армянские ковры".

Армянская пресса, взяв за основу узоры в виде крестов на трех демонстрируемых на выставке коврах, пытается "армянизировать" их. Не стоит удивляться этому утверждению армян, заявляющих, что "ковры были сотканы до II века нашей эры", и что "международное слово "carpet" в действительности армянского происхождения".

Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Институт археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Азербайджанские ковры - неотъемлемая часть азербайджанской истории, сказал завсектором "Ковроведение" Института НАНА, доктор исторических наук, профессор Видади Мурадов.

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