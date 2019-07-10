https://news.day.az/politics/1136760.html Президент Ильхам Алиев принял главу Генштаба ВС России - ФОТО 10 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял главу генерального штаба ВС России Валерия Герасимова.
Президент Ильхам Алиев принял главу Генштаба ВС России - ФОТО
10 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял главу генерального штаба ВС России Валерия Герасимова.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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