https://news.day.az/politics/1136761.html Президент Ильхам Алиев принял главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе - ФОТО 10 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тода Уолтерса.
Президент Ильхам Алиев принял главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе - ФОТО
10 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тода Уолтерса.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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