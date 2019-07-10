https://news.day.az/politics/1136812.html Президент Ильхам Алиев утвердил Закон “Об исполнении государственного бюджета Азербайджана на 2018 год”
Президент Ильхам Алиев утвердил Закон “Об исполнении государственного бюджета Азербайджана на 2018 год”
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду утвердил Закон "Об исполнении государственного бюджета Азербайджана на 2018 год".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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