Азербайджан является наиболее совершенным и традиционным местом для проведения переговоров не только в контексте важных встреч, но и по другим глобальным вопросам.

Об этом сказал Trend главный редактор газеты "Сес", политический эксперт Бахруз Гулиев, комментируя встречу начальника генштаба России Валерия Герасимова с верховным главнокомандующим объединёнными вооруженными силами НАТО в Европе Тодом Уолтерсом в Баку, передает Day.Az.

По его словам, в целом, место и роль нашей страны в контексте таких встреч основывается на ряд важных аспектов.

"Азербайджан занимает важное место в сфере обеспечения энергетической безопасности, обеспечении энергоресурсами Европы и мира. Непосредственно нашей страной осуществляются энергетические проекты, проекты по транспортным коридорам. В этом направлении ведутся работы, выдвигаются новые идеи. В основе всего этого, в первую очередь, лежит стабильность в стране. Потому, что при ее отсутствии ни одно государство в мире не сможет успешно проводить такие важные мероприятия. Надо учесть, что Азербайджан не является членом ни НАТО, ни Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), ни другого военного альянса. В таком случае, можно с уверенностью сказать, что выбор Азербайджана, в очередной раз, в качестве места проведения встречи таких могучих военных структур, является проявлением доверия и уважения к нашему народу, государству", - сказал он.

Коснувшись высказываний о том, что Азербайджан играет роль моста между Востоком и Западом, Гулиев отметил, что они подтверждены как логически, так и сегодняшними реалиями.

"Стабильность в Азербайджане уже стала эталоном для стран мира. Поэтому и НАТО, и Россия доверяют Азербайджану и выбирают местом проведения переговоров нашу страну. Хочу напомнить, что в то же время Азербайджан является совершенной политической ареной для двусторонних, трехсторонних и многосторонних встреч. Поэтому, признание нашей страны местом проведения диалогов дает стимул ее международному имиджу, еще больше укрепляет ее авторитет".