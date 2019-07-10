https://news.day.az/politics/1136828.html Президент Ильхам Алиев наградил Марахима Фарзалибекова орденом "Шохрат"
Президент Ильхам Алиев наградил Марахима Фарзалибекова орденом "Шохрат"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о награждении Марахима Фарзалибекова орденом "Шохрат".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению, за заслуги в развитии театрального искусства Азербайджана наградить Марахима Фарзали оглу Фарзалибекова орденом "Шохрат".
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