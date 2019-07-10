Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о награждении Марахима Фарзалибекова орденом "Шохрат".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, за заслуги в развитии театрального искусства Азербайджана наградить Марахима Фарзали оглу Фарзалибекова орденом "Шохрат".