ООН снова расстроила Армению неутешительными демографическими прогнозами.

Население Армении при стабильном темпе отрицательного сальдо миграции к 2050 году заметно постареет, сообщила на пресс-конференции в среду координатор программы "Население и развитие" армянского Фонда народонаселения ООН Анна Ованнисян.

"В Армении наблюдаются те же тенденции роста числа взрослого населения, которые свойственны многим странам с качественным медицинским обслуживанием при низкой рождаемости. К 2050 году количество жителей Армении старше 65 лет удвоится и составит 22% населения республики. Значительно возрастет также число лиц старше 80 лет. Эта тенденция вызывает беспокойство при стабильном за последние годы отрицательном миграционном сальдо", - цитирует Новости-Армения.

По ее словам, параллельно с этим увеличится нагрузка по обеспечению людей пенсионного возраста.

"Если сегодня нагрузка по обеспечению людей пенсионного возраста на трудовое население страны наблюдается в соотношении 5:1, то в 2025 году она изменится до 4:1, а к 2050 году - 2:1. То есть, через тридцать лет одного человека пенсионного возраста будут обеспечивать два работающих, что является достаточно высокой нагрузкой", - пояснила Ованнисян.

При этом она отметила тенденции к повышению в Армении возраста ожидаемой продолжительности жизни и среднего репродуктивного возраста у женщин.

"Если на сегодняшний день ожидаемая продолжительность жизни составляет 75,3 года, то уже в 2050 году она достигнет 80 лет", - сказала она.

"В Армении отмечены тенденции к повышению среднего репродуктивного возраста у женщин. Если в этом году средний возраст уже достигает 25 лет, то к 2050 году он повысится до 30 лет. В связи с этим ожидается снижение числа новорожденных", - сказала Ованнисян.

Координатор программы отметила, что на сегодняшний день в Армении проживает 2 962 101 человек. К 2025 году население возрастет на 15 тысяч. После этого, тем не менее, ожидается снижение численности населения на 100 тысяч человек.

Напомним, что в прошлом месяце был опубликован демографический доклад ООН, в котором содержится прогноз по численности населения в разных странах до 2100 года.

Прогноз касательно Армении был неутешительным.

По данным организации, численность населения Республики Армения к 2100 году может опуститься ниже двух миллионов человек и составить всего лишь 1 207 тыс. человек (спад на 1 745 тыс. чел.).

Согласно докладу, население Армении в 2018 году выросло на 7 тыс. человек до 2 952 тыс. человек. ООН прогнозирует в 2019 году и 2020 году рост населения на 6 тыс. человек.

В то же время к 2050 году по сравнению с 2018 годом ООН ожидает сокращение населения Армении на 136 тыс. человек, т.е. до 2 816 тыс. человек.

Нацстаткомитет Армении тоже ничем не смог порадовать армян. По его расчетам, численность постоянного населения Армении на 1 апреля 2019 года составила 2 962.1 тыс. человек. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года население республики снизилось на 7,8 тыс. человек.

Султан Керим