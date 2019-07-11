Мы и дальше будем продолжать последовательные усилия по пропаганде исламских ценностей.

Об этом говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева, адресованном участникам II Международного симпозиума "Исламская цивилизация на Кавказе", проходящего в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Обращение главы государства зачитал заведующий отделом межнациональных отношений, мультикультурализма и вопросов религии Администрации Президента Азербайджана Этибар Наджафов.

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