https://news.day.az/politics/1136957.html Президент Ильхам Алиев: Мы и дальше будем продолжать последовательные усилия по пропаганде исламских ценностей Об этом говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева, адресованном участникам II Международного симпозиума "Исламская цивилизация на Кавказе", проходящего в Баку.
Президент Ильхам Алиев: Мы и дальше будем продолжать последовательные усилия по пропаганде исламских ценностей
Мы и дальше будем продолжать последовательные усилия по пропаганде исламских ценностей.
Об этом говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева, адресованном участникам II Международного симпозиума "Исламская цивилизация на Кавказе", проходящего в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Обращение главы государства зачитал заведующий отделом межнациональных отношений, мультикультурализма и вопросов религии Администрации Президента Азербайджана Этибар Наджафов.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре