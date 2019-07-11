Агрессия Армении против Азербайджана, а также ее предвзятое отношение к исламу привели к постепенному уничтожению на этой территории образцов культуры, относящихся к исламу.

Об этом на II Международном симпозиуме "Исламская цивилизация на Кавказе" сказал председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в период распространения ислама на Кавказе в Иреванском ханстве (нынешняя территория Армении) были мечети. По проведенным подсчетам, в Армении разрушены тысячи центров культуры, принадлежащих азербайджанским тюркам и исламу.

Гурбанлы добавил, что Управление мусульман Кавказа (УМК) сыграло свою роль в распространении исламской цивилизации на Кавказе: "Однако этот процесс стал шире осуществляться только после независимости. Когда Азербайджан только обрел независимость, в стране функционировало только 17 мечетей. Сегодня в Азербайджане более 2500 мечетей".

Отметим, что в Баку 11-12 июля проходит II Международный симпозиум "Исламская цивилизация на Кавказе".