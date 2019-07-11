https://news.day.az/politics/1137038.html Азербайджан призвал международное сообщество оказать давление на Армению
Азербайджан призвал международное сообщество оказать давление на Армению
Сегодня исполняется пять лет со дня взятия в заложники мирных граждан Азербайджана Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева. В этой связи министерство иностранных дел Азербайджана расспространило заявление. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на МИД.
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