Сегодня исполняется пять лет со дня взятия в заложники мирных граждан Азербайджана Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева. В этой связи министерство иностранных дел Азербайджана расспространило заявление. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на МИД.

Новость обновляется