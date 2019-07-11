Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об учреждении Культурного центра при посольстве Азербайджана в Германии.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, при посольстве Азербайджана в Германии учреждается Культурный центр.

Кабинету министров поручено принять необходимые меры для обеспечения деятельности Культурного центра, учрежденного первой частью настоящего распоряжения.