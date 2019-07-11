https://news.day.az/politics/1137115.html Президент Ильхам Алиев учредил Культурный центр при посольстве Азербайджана в Германии Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об учреждении Культурного центра при посольстве Азербайджана в Германии.
Президент Ильхам Алиев учредил Культурный центр при посольстве Азербайджана в Германии
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об учреждении Культурного центра при посольстве Азербайджана в Германии.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению, при посольстве Азербайджана в Германии учреждается Культурный центр.
Кабинету министров поручено принять необходимые меры для обеспечения деятельности Культурного центра, учрежденного первой частью настоящего распоряжения.
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