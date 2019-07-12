Европейский союз (ЕС) ожидает от Азербайджана предложения по авиационному соглашению.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал на пресс-конференции глава Делегации ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

"Наблюдался большой прогресс в переговорах по новому авиационному соглашению. Мы ожидаем предложения от азербайджанской стороны по этому соглашению. Это соглашение принесет большие выгоды Азербайджану",- сказал Янкаускас.

Отметим, что создание общего авиационного пространства направлено на открытие и интеграцию авиационных рынков, что приведёт к новым возможностям для потребителей и операторов и, самое главное, к высоким стандартам в плане безопасности полётов, а также управления воздушным сообщением.

Создание совместного воздушного пространства является инициативой Европейской комиссии, в соответствии с которой деление воздушного пространства и его управление будут едиными для большинства стран Европы.