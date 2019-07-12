Участники II Международного симпозиума "Исламская цивилизация на Кавказе", прошедшего в Баку 11-12 июля, при совместной организации Азербайджанского института теологии, Исследовательского центра исламской истории, искусства и культуры (IRCICA) и Института востоковедения имени академика Зии Буниятова АН Азербайджана, направили обращение Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Обращение на заключительной церемонии симпозиума зачитал ректор Азербайджанского института теологии Джейхун Мамедов.

В нем говорится, что Азербайджан, являющийся неотъемлемой частью исламского мира, исторически играл важную роль в формировании и прогрессе мусульманской цивилизации. Сказав, что "Распространение и развитие ислама на Кавказе начинается с Азербайджана", великий лидер Гейдар Алиев привлек внимание к значимой роли Азербайджана в становлении исламской цивилизации на Кавказе. Глубоко осознавая историческую роль и значение ислама в жизни народов, проживающих на Кавказе, Общенациональный лидер лично инициировал и принял участие в проведении международного симпозиума "Исламская цивилизация на Кавказе" 9-11 декабря 1998 года в Баку. II Международный симпозиум "Исламская цивилизация на Кавказе", проведенный 11-12 июля текущего года в Баку, служит осуществлению идей Гейдара Алиева. Проведение этого симпозиума - наглядное олицетворение высокой оценки, данной лично вами и Азербайджанским государством исламской культуре", - говорится в обращении.

Как отмечается в документе, Азербайджан признан, как страна, где мультикультуральные ценности поддерживаются на уровне государства и народа и пропагандируются в международном масштабе.

"Распоряжение, данное вами об объявлении 2017 года "Годом исламской солидарности", стало весомым ответом крепнущим ксенофобским и исламофобским силам. Азербайджан - образцовая страна как с точки зрения применения и пропаганды мультикультуральных ценностей, так и распространения идей единства и братства в мусульманском мире", - отмечается в обращении.

Участники симпозиума выразили глубокую признательность главе государства Азербайджана за внимание и заботу, оказанные этому международному мероприятию.