Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил в пятницу поздравительное письмо президенту Монтенегро Мило Джукановичу.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Монтенегро.

Надеюсь, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Монтенегро, последовательно развиваясь, и впредь будут вносить вклад в благополучие наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему дружественному народу - постоянного мира и процветания", - говорится в письме.