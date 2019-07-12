https://news.day.az/politics/1137493.html Президент Ильхам Алиев поздравил главу Монтенегро
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Монтенегро
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил в пятницу поздравительное письмо президенту Монтенегро Мило Джукановичу.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Монтенегро.
Надеюсь, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Монтенегро, последовательно развиваясь, и впредь будут вносить вклад в благополучие наших народов.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему дружественному народу - постоянного мира и процветания", - говорится в письме.
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