Франция, будучи сопредседателем Минской группы ОБСЕ, выступает за мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказала посол Франции в Азербайджане Аурелия Бушез на мероприятии, посвященном Дню независимости Франции.

Она сказала, что Франция делает все возможное для того, чтобы способствовать мирному урегулированию конфликта.