https://news.day.az/politics/1137509.html Посол Франции сделала заявление по Карабаху
Посол Франции сделала заявление по Карабаху
Франция, будучи сопредседателем Минской группы ОБСЕ, выступает за мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказала посол Франции в Азербайджане Аурелия Бушез на мероприятии, посвященном Дню независимости Франции.
Она сказала, что Франция делает все возможное для того, чтобы способствовать мирному урегулированию конфликта.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре