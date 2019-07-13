Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на встрече с потенциальными инвесторами, что цель его правительства - перевести экономику Армении от добывающей к перерабатывающей промышленности.

Между тем, армянская экономика держится именно на добывающей промышленности. Это единственная отрасль, представляющая хоть какой-то интерес для зарубежных инвесторов. Переход от добычи к переработке - это дело очень далекого будущего, и еще дальше эта перспектива отодвинулась после апрельского переворота прошлого года. Взяв пример с "революционного" премьера, армянские трудящиеся уже больше года пытаются устраивать свои маленькие "революции" на местах, и, в первую очередь, эта тенденция бьет как раз по перерабатывающей промышленности.

Как сообщают армянские СМИ, работа Агаракского медномолибденового комбината парализована. Порядка 1040 работников предприятия отказываются выходить на работу. Они требуют повышения зарплат и выполнения требований трудовых соглашений. С протестующими рабочими встретился президент компании "ГеоПроМайнинг" Роман Худолин, обещавший создать комиссию для решения проблем.

24News связался с официальным представителем компании Рузанной Григорян. Она сообщила, что на встрече с сотрудниками компании Худолин обещал создать комиссию, в которую войдут представители всех заинтересованных сторон. Комиссия будет работать месяц-полтора.

Сами протестующие заявляют, что проводят не забастовку, а акцию протеста. И грозят в случае невыполнения их требований массово эмигрировать из страны.

"Лучше быть пленником в чужой стране, чем рабом - в своей", - заявили 24News на комбинате.

Напомним, что сложная ситуация сложилась и на Амулсарском золоторудном месторождении. Работы здесь остановились сразу после апрельского переворота из-за бессрочной акции протеста экологов и местных жителей.

В обоих случаях зарубежные инвесторы, вложившиеся в проекты, несут потери. А Пашиняну зарубежные партнеры уже открыто указывают на ситуацию вокруг Амулсара как на главный тормоз для инвестиций.

Султан Керим