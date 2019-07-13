Первый вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, председатель парламентского комитета по вопросам обороны, безопасности и борьбы с коррупцией Зияфет Аскеров и депутат Диляра Джабраилова отправятся в Анкару для участия в мероприятии, посвященном третьей годовщине предотвращения попытки государственного переворота 15 июля в Турции. Как передает Day.Az, об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу парламента.

Согласно сообщению, в ходе визита, реализуемого по приглашению председателя Великого национального собрания Турции Мустафы Шентопа, азербайджанская делегация примет участие в особом заседании парламента, организованном по случаю очередной годовщины предотвращения попытки государственного переворота, произошедшего в 2016 году.

Визит завершится 16 июля.

Напомним, что в ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.