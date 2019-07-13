Как известно, в сентябре прошлого года Грузия объявила о намерении ввести запрет на транзит зерна грузовиками через КПП "Верхний Ларс" в связи с перегруженностью грузинских дорог. Первоначально запрет должен был начать действовать с 15 сентября, потом был отложен до 1 октября 2018 года. Нытье армянской стороны, которая больше всех пострадала бы от такой меры, заставило отложить запрет до конца года.

Впоследствии вопрос замялся сам собой, и в Армении почти успокоились. Но на днях стало известно, что грузинская сторона вспомнила о своих планах.

Как пишет "Жаманак", сейчас проблема становится вновь актуальной. На этот раз запрет может вступить в силу с 1 октября. Это может привести к повышению цен на муку, хлеб и мясо в Армении. Большая часть корма для скота, необходимого для производства свинины и птицы, также импортируется из России.