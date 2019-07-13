Можно часами говорить о деятельности Гейдара Алиева, анализировать его работу и находить в ней новые аспекты, которые действительно возвышают Общенационального лидера.

С этих слов начал беседу с Day.Az главный дирижер и музыкальный руководитель Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Азербайджана, президентский стипендиат, лауреат ряда престижных международных конкурсов, дирижер Эйюб Гулиев.

"Великий лидер Гейдар Алиев был большим другом азербайджанской культуры. Он всегда был рядом с нашими самыми видными деятелями культуры, поддерживал их. Он проявлял огромный интерес даже к бытовым моментам в жизни творческих людей. Общенациональный лидер понимал, что деятель культуры должен иметь все условия для творчества, созидания. И он создавал эти условия. Это происходило даже в самые непростые для республики времена. Мы тогда были частью огромной империи, и, казалось бы, не все зависело от нашего руководителя. Но Гейдар Алиев, бывший тогда Первым секретарем ЦК КП Азербайджана, проявил такую волю, что с его словом считались во всем Союзе. Например, редко кто из композиторов получал звание Героя соцтруда. Но по его инициативе эту награду получили Гара Гараев, Фикрет Амиров, Ниязи и другие. Естественно, что они этого заслуживали, но получить награду было нелегко", - сказал дирижер.

Наш собеседник отметил, что Гейдар Алиев понимал, что ни одна страна не может развиваться без процветания культуры. Для этого надо было поддерживать творческих людей и развивать молодежь.

"Несмотря на свою загруженность, Гейдар Алиев всегда интересовался культурными событиями, происходящими в нашей республике. Он не пропускал ни одного концерта, ходил на оперы, балеты, выступления симфонического оркестра, выставки. Он напрямую общался с музыкантами, художниками, писателями. Более того, с некоторыми из них он даже дружил. И это было очень важно, потому что значило, что Гейдар Алиев им доверяет. И творческие люди понимали, что есть человек, на которого они всегда могут опереться. Это было своего рода стимулом для них. Посмотрите, сколько уникальных произведений было создано в момент нахождения у власти Гейдара Алиева. Можно сказать, что это "золотой" период азербайджанской культуры. Мне кажется, что без поддержки Общенационального лидера Гейдара Алиева все это не состоялось бы. Внимание руководителя очень многое значит для человека любой сферы", - подчеркнул заслуженный артист.

По словам Гулиева, во многих странах мира композиторы, писатели просто пишут в стол. И даже если их произведения исполняют, то мало кто из руководителей стран знает об их существовании. Поэтому внимание главы государства всегда важно. Особенно, если он приходит, интересуется и владеет полной информацией о жанре, музыкантах, произведении.

"Великий лидер Гейдар Алиев всегда после концертов общался с музыкантами, и это, если отложить в сторону его регалии и занимаемую должность, было проявлением человеческой интеллигентности, лучших этических качеств. То есть его человеческие качества не позволяли ему просто встать и уйти после концерта. Он нередко и объективно критиковал, а порой даже подавал новые идеи. Гейдар Алиев по традиции ходил на концерты классической музыки и, можно сказать, воспитывал своих партийных коллег, прививая им любовь к эстетическому, духовному развитию. Общенациональный лидер Гейдар Алиев был и остается примером для многих. Продолжение этому, конечно же, мы видели, когда Гейдар Алиев стал Президентом", - добавил Эйюб Гулиев.

Дирижер подчеркнул, что приход к руководству в 1969 году Гейдара Алиева и его возвращение к власти в 1993-м означали для Азербайджана развитие.

"Начало 90-х - это были безумно сложные времена, политически, экономически сложные. Но Общенациональному лидеру удалось уладить все, привести в порядок страну и дать ей толчок к стремительному развитию. Я восторгаюсь им. Он смог сплотить всех во имя нашего процветания. Мы и сегодня помним его идеи, следуем его заветам, опираемся на созданную им систему. И я уверен, нас ждут еще большие достижения во имя процветания нашей страны", - заключил Э. Гулиев.

Ф. Агаларова