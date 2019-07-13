С ролью в судьбе Азербайджана даты 14 июля 1969 года может сравниться только другая дата - 15 июня 1993 года.

Об этом сказал Trend вице-президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), глава парламентского комитета по науке и образованию, академик Иса Габиббейли, передает Day.Az.

По словам академика, Общенациональный лидер азербайджанского народа, выдающийся государственный деятель Гейдар Алиев сильная историческая личность, сыгравшая исключительную роль и имеющая незаурядные заслуги в судьбе и развитии страны. 50-летний период развития Азербайджана связан с именем, руководством, борьбой и идеалами государственности великого лидера Гейдара Алиева.

"Выдающийся государственный деятель Гейдар Алиев пришел к руководству Азербайджана 14 июля 1969 года. Эта славная дата стала началом большого поворота и новой эпохи в судьбе Азербайджана, нового этапа масштабного развития и возрождения страны. 14 июля 1969 года является прочной основой даты 15 июня 1993 года, войдя в летопись Азербайджана как поворотный исторический год. Год национального возрождения тоже является поворотным историческим годом, потому что именно 15 июня 1993 года Азербайджан был спасен от угрозы реального раскола и гражданской войны, взяв курс к укреплению независимой государственности.

Габиббейли напомнил, что, работая на посту первого заместителя председателя Кабмина СССР и являясь членом Политбюро в 1982-1986 годах, Гейдар Алиев демонстрировал объективность и дальновидность в принятии самых ответственных решений, уделял особое внимание общему развитию процессов, идущих в союзном государстве.

Вице-президент НАНА напомнил, что с возвращением Гейдара Алиева по требованию народа к руководству Азербайджаном и впоследствии возглавляя независимый Азербайджан в 1993-2003 годы, он спас страну от глубокого экономического и политического кризиса, стал успешно проводить широкие реформы во всех сферах общества, добившись возрождения страны. Это историческая заслуга великого лидера перед народом и страной.

"Гениальный автор "Контракта века" Гейдар Алиев стал легендой века. Гейдар Алиев действительно спаситель азербайджанского народа, созидатель независимого Азербайджанского государства. Как дальновидный государственный руководитель Гейдар Алиев создал прочные основы большого будущего. Великий сын азербайджанского народа, выдающийся государственный деятель Гейдар Алиев сыграл решающую роль в исторической судьбе народа, завоевав большую славу, как один из великих мировых лидеров. Именно благодаря его заслугам Азербайджан превратился в одну из всесторонне развитых союзных республик. Создание и укрепление государственной независимости тоже связано с именем Гейдара Алиева. Поэтому он есть и останется Общенациональным лидером азербайджанского народа", - отметил Габиббейли.