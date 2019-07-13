В Госкомитете по работе с диаспорой наследникам Азербайджанской демократической Республики (АДР) были вручены юбилейные медали по случаю 100-летия АДР, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В церемонии награждения приняли участие глава парламентского комитета по культуре, директор Музея литературы имени Низами Гянджеви, член Союза писателей Азербайджана Рафаэль Гусейнов и глава парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли.

Выступая на мероприятии, председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов рассказал о заслугах создателей АДР, выразил признательность главе государства за награждение их наследников юбилейными медалями.

В свою очередь внук первого министра АДР по транспорту железных дорог, почте и телеграфу Худадат бека Меликасланова, дирижер, народный артист Азербайджана Рамиз Меликасланов и внук автора слов Государственного гимна Азербайджана, поэта Ахмеда Джавада Анар Ахундзаде выразили глубокую признательность главе государства за оценку, данную заслугам их дедов, а также оказанное им внимание.

Среди удостоенных юбилейной медалью и Абульфаз Бахадури - один из активных представителей азербайджанской диаспоры в США.

Напомним, что медалью "100-летие Азербайджанской Демократической Республики (1918-2018)" могут награждаться наследники лидеров АДР, а также граждане Азербайджана, иностранцы и лица без гражданства, имеющие особые заслуги в исследовании и пропаганде АДР, в сохранении и развитии государственной независимости Азербайджана, а также в общественно-политической жизни страны.