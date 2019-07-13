Благодаря взвешенной и дальновидной политике великого лидера Гейдара Алиева он успешно справился со всем тем, что было недоступно для Азербайджана, для азербайджанского народа, сделав независимость страны необратимой, вечной и постоянной, определив стратегические цель дальнейшего развития, и Азербайджан стал решительно продвигаться вперед по пути строительства демократического, правового государства.

Об этом сказал первый заместитель председателя Милли Меджлиса (парламента), глава парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, член Политсовета ПЕА Зияфет Аскеров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Аскерова, избрание великого лидера Гейдара Алиева первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана на Пленуме ЦК Компартии Азербайджана 14 июля 1969 года озарило путь будущего развития Азербайджана.

Первый заместитель председателя Милли Меджлиса добавил, что великий лидер, заложивший в 1969-1982 годах почву для будущей независимости Азербайджана, осуществил колоссальную работу, умело, воспользовавшись существующими возможностями: "Он сформировал здоровую среду в республике для того, чтобы идея национальной государственности, жившая в сердце каждого азербайджанца, в будущем превратилась в большую движущую силу, создал условия перехода на новый этап развития для улучшения материального благосостояния народа. Благодаря решимости Гейдара Алиева советское правительство приняло важные решения по Азербайджану, предусматривающие всесторонний прогресс и устойчивое развитие. Эти решения, которые имели историческое значение для развития Азербайджана, определяли комплексные вопросы по основным направлениям социально-экономического развития страны на тот период и на перспективу. В самые решающие моменты для Азербайджана и азербайджанского народа, как в советский период, так и в годы независимости, лидерские качества Гейдара Алиева, его мудрость, взвешенная политика и решительные шаги спасли азербайджанский народ от больших бед. Народ верил в него, любил его и всегда был опорой для него".

Аскеров напомнил, что Гейдар Алиев придавал особое значение национальному составу молодежи, уезжающей на учебу в высшие военные школы СССР. Именно благодаря инициативе великого лидера, получившие образование в зарубежных вузах и возвратившиеся впоследствии в Азербайджан молодые специалисты, достойно служили народу и стране.

Первый вице-спикер подчеркнул, что, используя растущий в Союзе авторитет, и возможности, которые предоставлял ему высокий пост, он добился того, что для Азербайджана стали выделяться больше средств из союзного бюджета, и ряд проектов союзного масштаба был реализован в Баку. Таким образом, в результате деятельности Гейдара Алиева Азербайджан стал одной из ведущих союзных республик.

"В первые годы независимости, самый сложный и трудный период для страны, Гейдар Алиев с честью выполнил свою спасительную и созидательную миссию, за короткое время положил конец хаосу и анархии в стране. Благодаря решимости великого лидера, приехавшего в Баку девятого июня 1993 года и избранного 15 июня председателем Верховного совета, в октябре 1994 года и марте 1995 года были пресечены попытки государственного переворота, ликвидированы незаконные вооруженные группы, создана организованная армия, и сохранена государственная независимость. Добившись подготовки и принятия первой демократической Конституции Азербайджана, великий лидер заложил основу строительства демократического государства в стране".