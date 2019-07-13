13 июля состоялось мероприятие по случаю 50-летия прихода общенационального лидера Гейдара Алиева к руководству Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, выступивший на мероприятии председатель Верховного совета Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов сказал : "14 июля 2019 года исполняется 50 лет приходу к власти великой личности, выдающегося государственного деятеля, спасителя и созидателя Гейдара Алиева, которого азербайджанский народ подарил миру. Самым большим счастьем для общенационального лидера Гейдара Алиева, заявившего "Цель моей жизни - Азербайджан, азербайджанский народ, Азербайджанская Республика", является то, что он вписал в судьбу азербайджанского народа историю спасения. Высказывание великого лидера "Азербайджан - мое святилище!", можно считать манифестом его гениальной жизни. Какую бы страницу этого манифеста мы не переворачивали, увидим там безграничную самоотверженность человека, посвятившего жизнь Азербайджану, готового пожертвовать жизнью во имя независимого Азербайджана, во благо своей страны.

Затем был продемонстрирован фильм "50 лет во благо независимого и могущественного Азербайджана", подготовленный Нахчыванским государственным телевидением.

На мероприятии состоялась вручение юбилейной медали "100-летие Азербайджанской Демократической Республики (1918- 2018), а также почетных званий и медалей Азербайджанской Республики, специальной месячной стипендии председателя Верховного совета Нахчыванской Автономной Республики молодым талантам.