Благодаря созидательной работе Гейдара Алиева в период первого руководства Азербайджаном, у азербайджанского народа возрождалось чувство национального самосознания и желание быть свободным и независимым. Это было началом нового этапа национально-освободительного движения азербайджанского народа в начале 70-х годов ХХ века - этапа возрождения и восхождения. Это исключительная заслуга Гейдара Алиева в истории борьбы азербайджанского народа за свою независимость.

Об этом сказал Trend директор Института истории Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), депутат Милли Меджлиса (парламента), академик Ягуб Махмудов.

По словам Махмудова, более чем пятидесятилетний период истории ХХ века Азербайджана связан с личностью гениального Гейдара Алиева и его большой созидательной работой.

В 1960-е годы в силу ряда объективных и субъективных причин во многих отраслях экономики тогдашней Азербайджанской ССР стали проявляться отрицательные тенденции. Постепенно замедлилось развитие республики, что стало оказывать отрицательное влияние на социальное положение населения. Азербайджан отставал от союзного уровня по производству промышленных товаров, объему национального дохода и по темпу повышения производительности труда. И это отставание постепенно нарастало.

В этих условиях в 1969 году Гейдар Алиев был избран первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Азербайджана. Это стало переломным моментом в истории Азербайджана. Последующий ход исторического развития доказал, что Гейдар Алиев еще в то время начал строить сегодняшний независимый Азербайджан.

Академик добавил, что Гейдар Алиев, хорошо знавший все особенности советского режима и приобретший богатый опыт управления, начал предпринимать решительные шаги для вывода Азербайджана из тяжелого положения.

"С гениальной дальновидностью он поручил подготовить глубоко продуманные программы комплексного развития, обеспечившие длительное, динамичное и всестороннее развитие республики. И началось безотлагательное осуществление этих программ. Таким образом, в истории азербайджанского народа начался период Гейдара Алиева. С первых шагов народ с любовью и уважением встретил Гейдара Алиева, и последовал за ним. Используя богатый экономический потенциал и широкие возможности такого огромного государства, как Советский Союз, гениальный сын народа начал проводить политику выведения Азербайджана на путь прогресса", - сказал он.

Ученый добавил, что Гейдар Алиев еще тогда начал проводить курс, ведущий Азербайджан к независимости.

По словам академика, в годы руководства Азербайджаном Гейдар Алиев, преодолевая многочисленные преграды, в том числе, препятствия, которые чинила армянская группировка Кремля, добился принятия очень важных решений, обеспечивающих всестороннее развитие Азербайджана. В результате был увеличен бюджет, выделяемый центром для развития Азербайджана.

Директор института добавил, что 1970-1985 годы вошли в историю советского Азербайджана как самый яркий период созидания. Произошел подъем во всех сферах промышленности и сельского хозяйства. В экономике республики были осуществлены важные структурные изменения, созданы прогрессивные промышленные участки. "В 1970-1985 годы, за исторически короткий период, на всей территории республики стали функционировать сотни заводов, фабрик, производственных участков, было запущено 213 крупных промышленных предприятий. Тогда Азербайджан занимал одно из ведущих мест в Советском союзе по многим важным промышленным направлениям. Производимая в республике продукция 350 наименований экспортировалась в 65 стран мира. Объем производимой в эти годы промышленной продукции были равно объемам производства за предыдущие 50 лет. В те годы Азербайджан напоминал гигантскую строительную площадку. Полностью изменился облик как самого Баку, так и районов республики", - отметил академик.

Махмудов сказал, что Гейдар Алиев еще тогда заложил основу национальной азербайджанской армии сегодняшнего независимого Азербайджана. Обеспокоенный тем, что в центре подготовки к космическим полетам СССР нет представителей Азербайджана, он лично контролировал отправку молодежи в высшие авиационный школы.

"Гейдар Алиев лично руководил всеми работами стратегического значения, направленными на будущее развитие Азербайджана. Одним словом, Великий Азербайджанец, который всегда думал о будущем своего народа, опередив время, создал мощный кадровый потенциал для Азербайджана XXI века".

Академик подчеркнул, что славный путь, начатый во имя светлого будущего родного народа гениальным политиком мировой истории Гейдаром Алиевым с 40-х годов прошлого века, сегодня успешно продолжает Президент Ильхам Алиев, обеспечивший устойчивый рост страны и превративший Азербайджан в одну из передовых государств мира