Институтом литературы имени Низами Гянджеви НАНА издан двухтомный коллективный труд "Образ Гейдара Алиева в литературе: от исторической действительности к идеалу".

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу НАНА, автором идеи и редактором двухтомного труда является академик Иса Габиббейли, передает Day.Az.

Первый том монографии, изданный в 2018 году, открывается статьей академика Исы Габиббейли "Высокая идейность и великая задача литературы", "Литературная политика и величественный художественный образ".

В этом томе опубликованы также статьи доктора филологических наук Эльнары Акимовой "Идеал Гейдара Алиева в поэзии", члена-корреспондента НАНА Техрана Алишаноглу - "Образ Гейдара Алиева в фольклоре и художественной прозе", доктора философии по филологии Лалы Гасановой - "Художественно-документальная эпопея, достойная гения", доктора философии по филологии Айгюн Багирли - "Тема Гейдара Алиева в детской литературе" и доктора филологических наук Ализаде Аскерли - "Литературно-филологический портрет Гейдара Алиева".

Рецензентами первого тома монографии, который был издан согласно постановлению Ученого совета института, являются профессора Мамед Алиев и Магеррам Гасымлы, ответственным редактором - Техран Алишаноглу.

Второй том книги "Образ Гейдара Алиева в литературе: от исторической действительности к идеалу", изданный в 2019 году, посвящен 50-летию прихода Общенационального лидера к политической власти.

В монографии опубликованы три статьи академика Исы Габиббейли, в которых он создал исторический и художественный образ Общенационального лидера: "Эпоха Гейдара Алиева: гениальность, время и современность", "Эра Ильхама Алиева" и "Азербайджанское ГейдарАлиевоведение: достижения и задачи".

Также во втором томе опубликованы статьи Эльнары Акимовой "Продолжение и завтрашний день пути великого лидера - Ильхам Алиев", Техрана Алишаноглу - "Исторический образ Гейдара Алиева и литература", Лалы Гасановой - "От интернациональной идеологии к национальной идее (образ Гейдара Алиева в публицистике зарубежных стран)", Айгюн Багирли - "Художественный образ Гейдара Алиева в драматургии и театре", Ализаде Аскерли - "Гений Гейдара Алиева в научно-литературной мысли".