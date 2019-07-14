Если вернуться к 60-м годам XX века, то, несмотря на, что Азербайджан являлся нефтяным краем, видно, что страна в период советской власти проживала период экономического и культурного спада. Азербайджан по уровню общего развития производства промышленной продукции, объему национальных доходов, скорости роста производительности труда являлся одним из отсталых республик Советского Союза. Назначение великого лидера Гейдара Алиева на пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Азербайджана 14 июля 1969 года первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана заложило основу этапа нового развития в истории советского Азербайджана, его процветания.

Об этом сказал Trend депутат от партии "Ени Азербайджан" Нагиф Хамзаев, передает Day.Az.

По словам депутата, Гейдар Алиев, который в 46 лет благодаря своим лидерским качествам, опыту в сфере государственной деятельности, организаторским навыкам был избран руководителем, предпринял решительные шаги для того, чтобы вывести Азербайджан из тяжелого положения.

"Великий лидер в 1969-1982 годах смог решить вопрос подготовки национальных кадров, расширить возможности и укрепить материально-техническую базу в образовательной сфере. В этот период Общенациональный лидер посвятил себя возвышению Азербайджана, успешно выполнил миссию по возрождению нашей страны, которая в разы отставала во всех сферах по сравнению с другими советскими республиками, и предпринял важные шаги, расчитанные на будущее. В 1969-1982 годы объем национальных доходов вырос в 2,5 раза, благодаря проделанной созидательной работе создана современная инфраструктура. За короткое время в городах были построены новые микрорайоны, парки и аллеи, фабрики и заводы", - отметил депутат.

Хамзаев также сказал, что в результате искусных политических шагов Гейдара Алиева, направленных на усиление идей независимой государственности и их реализацию в будущем, в Конституции республики азербайджанский язык был утвержден в качестве государственного языка.

"Благодаря принятым им решительным мерам и личной заботе число наших соотечественников среди молодежи, поступившей в высшие военные школы, начало постоянно расти, а также был создан Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского", - сказал Хамзаев.

Хамзаев отметил, что в результате дальновидности гениальной личности, его прагматических, глубоких политических взглядов, Азербайджан стал узнаваем не только в постсоветском пространстве, но и во многих странах мира как "Нефтяной Баку", так и край со своей древней историей, богатой культурой.

Депутат подчеркнул, что после возвращения в 1993 году Общенационального лидера к власти, возрождение государственности Азербайджана достигло своего пика. Произошедшие в стране в 90-х годах прошлого века столкновения, неразбериха, некомпетентное управление привели страну к краю пропасти. Несмотря на восстановление независимости страны в октябре 1991 года, из-за некомпетентности случайных людей, пришедших к власти, в стране возник хаос, царил произвол, независимость страны стояла под угрозой.

"В такой ситуации Азербайджан могло спасти лишь чудо. Счастье Азербайджана в том, что мудрая личность, гениальный человек, могучий руководитель Гейдар Алиев стал чудом для Азербайджана, он спас страну от раскола, от братской резни, хаоса. Мудрым решением народа, по его настоянию великий лидер Гейдар Алиев вновь пришел к власти. Второй приход Общенационального лидера к власти спас страну от национальной катастрофы, традиций вооруженной оппозиции, изоляции на международной арене. Благодаря дальновидной политике этой гениальной личности, обладавшей природным умом, во всех сферах были проведены коренные реформы, которые привели к возрождению, спасению Азербайджана. В Азербайджане начался процесс оздоровления жизни государства и общества, социально-политического положения", - сказал депутат.

Хамзаев добавил, что сегодняшнее динамичное развитие Азербайджана, рост нашей экономики продолжается на фундаменте, заложенном великим лидером Гейдаром Алиевым. По его словам, современный, независимый Азербайджан, занявший достойное место в мировом сообществе и который идет по пути демократического, правового, светского государства и установления цивилизованного общества, получает силу от политической философии Гейдара Алиева.

"Масштабные созидательные процессы во всех регионах страны - от городов, районов до далеких горных деревень, проводимые под руководством Президента Ильхама Алиева, достойного продолжателя дальновидной, целенаправленной политики великого лидера, сделали нашу страну еще более красивой. Проводимые экономические реформы обеспечили установление макроэкономической стабильности, придали импульс динамичному развитию экономики и значительно улучшили уровень жизни населения страны", - сказал Хамзаев.

Хамзаев также сказал, что сегодня азербайджанский народ отмечает 50-летие со дня прихода великого лидера к политической власти в Азербайджане как крупное историческое событие, с чувством благодарности чтит его неоценимые заслуги и гордится тем, что является гражданином могучего Азербайджана, возвысившегося на международной арене благодаря мудрости, решительности, богатому государственному опыту своего гениального сына.