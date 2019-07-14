https://news.day.az/politics/1137805.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Достижения и победы Гейдара Алиева будут вечно жить в истории Азербайджана и в сердце азербайджанского народа Об этом Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева написала на официальной странице в Instagram.
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Достижения и победы Гейдара Алиева будут вечно жить в истории Азербайджана и в сердце азербайджанского народа
Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев на протяжении всей жизни преданно служил своему народу и Родине.
Об этом Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева написала на официальной странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"На всех страницах современной истории Азербайджана, и в экономике, и во внешней политике, и в науке, и в культуре мы видим его неизгладимые следы. Достижения и победы Гейдара Алиева будут вечно жить в истории Азербайджана и в сердце азербайджанского народа, служить примером мужества, мудрости и патриотизма для грядущих поколений", - написала Первый вице-президент Мехрибан Алиева.
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