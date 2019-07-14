https://news.day.az/politics/1137805.html

Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Достижения и победы Гейдара Алиева будут вечно жить в истории Азербайджана и в сердце азербайджанского народа

Об этом Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева написала на официальной странице в Instagram.