14 июля 1969 года - поворотный момент для Азербайджана, который вошел в историю как начало длительного этапа, когда Азербайджаном руководил Гейдар Алиев. Начавшийся с этого года исторический этап расценивается как период возрождения образования, науки и культуры Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр образования Джейхун Байрамов.

По словам министра, великий лидер Гейдар Алиев - это могучая личность, олицетворяющая целую эпоху в новейшей истории Азербайджана, создавшая политические, экономические, правовые, социально-культурные основы современного Азербайджана.

"Становление и развитие науки, образования, культуры и экономики в Азербайджане с 70-х годов прошлого века и на протяжении более 30 лет было связано с именем Общенационального лидера Гейдара Алиева. Принятые великим руководителем решения, который всегда высоко ценил роль образования в развитии общества и формировании личности, выдвигаемые им благодаря дальновидности концептуальные мысли и идеи, исторические рекомендации и сегодня вносят свой вклад в определение основных направлений реформ в сфере образования в нашей стране", - отметил министр.

Байрамов также сказал, что Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву принадлежат исключительные заслуги в том, что образование в Азербайджане достигло нынешнего уровня, отвечающего мировым тенденциям развития.

"Широкая сеть действующих сегодня в нашей стране дошкольных, общеобразовательных, профессиональных, средних специальных и высших учебных заведений, сильный научно-педагогический кадровый потенциал свои истоки берет от целенаправленной политики в сфере образования, проводимой под руководством Гейдара Алиева в 70-е годы прошлого века", - добавил министр.

По его словам, в этот период все образовательные учреждения в Азербайджане по сравнению с прежними годами достигли новой ступени развития, проводимая в этом направлении последовательная политика сыграла исключительную роль в повышении уровня образования, общекультурного и интеллектуального уровня населения Азербайджана.

По словам министра образования, благодаря инициативе и вниманию Гейдара Алиева в 70-е и начале 80-х годов прошлого века были предприняты большие шаги по расширению сети вузов, укреплению их материально-технической базы и подготовке высококвалифицированных кадров. Для вузов было построено большое количество учебных корпусов, общежитий.

"Если в конце 1960-х годов в республике числилось 12 вузов, в которых насчитывалось 105 факультетов, 450 кафедр, и где велась подготовка кадров по 139 специальностям, то в 1982 году действовало 21 высшее учебное заведение, объединяющее 136 факультетов и 530 кафедр. В эти годы количество обучающихся в вузах увеличилось с 70 до 100 тысяч человек. В годы независимости Общенациональным лидером также были приняты важные решения, связанные с развитием высшего образования. В 2000 году была оптимизирована сеть высших учебных заведений, им был присвоен статус университета. С 1993-1994 учебного года начало применяться платное образование. Применение в этот период платного образования, можно сказать, значительно улучшило финансовые возможности вузов в сложных экономических условиях", - сказал Байрамов.

Министр также отметил, что традиция обучения за границей, заложенная Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, успешно была продолжена за последние годы. Руководство Гейдаром Алиевым в 1982-1987 годах образовательной политикой, реформами в области образования в таком крупном государстве как СССР, привело к развитию, качественным изменениям образования во всем Советском Союзе, в том числе в Азербайджане.

Байрамов подчеркнул, что одним из значимых результатов периода руководства Азербайджана Гейдаром Алиевым также является подъем идеологии азербайджанства и национального духа, возвращение народу его исторической памяти, усиление патриотических чувств.

"Сегодня богатое наследие могучего государственного деятеля Гейдара Алиева, его славная жизнь и деятельность являются самым ценным источником для воспитания молодого поколения в духе национально-духовных и общечеловеческих ценностей. Эта линия успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым", - добавил министр.