Происшествие, произошедшее в Шеки и лечение пострадавших, находится под особым контролем Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, говорится в совместном сообщении пресс-служб Генпрокуратуры и МЧС Азербайджана.

В сообщении говорится, что 14 июля примерно в 12:00 на территории Дворца шекинских ханов с дерева, посаженного в 1530 году, внезапно сломалась ветка диаметром примерно в 50 сантиметров и упала на туристов. В результате 19 человек получили травмы различной степени и были оперативно доставлены в Шекинскую районную центральную больницу.

"Им была оказана первичная медицинская помощь. Из-за того, что состояние четырех пострадавших тяжелое, они находятся в реанимации.

Опытный реаниматолог, нейрохирург, травматолог и другие врачи министерства здравоохранения были отправлены в Шекинский район на вертолетах министерства чрезвычайных ситуаций. В то же время для выяснения причин инцидента в Шеки были направлены ответственные лица МЧС, министерства экологии и природных ресурсов, Государственного агентства по туризму и Генпрокуратуры.

В связи с происшествием созданы горячие линии Генпрокуратуры (012 492 55 40), МЧС (112) и минздрава (012 498 78 46).

Происшествие и лечение пострадавших лиц находится под особым контролем главы государства.

Общественности будет представлена дополнительная информация о причинах происшествия", - говорится в сообщении.