Сотрудники Службы госбезопасности Грузии (СГБ) задержали на грузино-армянской границе гражданина Армении по обвинению в попытке провезти в Россию радиоактивное вещество торий, расфасованное по четырем пакетам, сообщили в понедельник в пресс-службе СГБ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Экспертиза установила, что общий вес указанных пакетов составлял 71,63 кг. Они содержали радиоактивный изотоп "Торий 232", который относится к категории ядерных материалов", - сказано в сообщении.

По данным СГБ, излучение на поверхности пакетов составляло до 18 мкЗв/ч при максимальном безопасном уровне в 0,5 мкЗв/ч. Опасное для здоровья человека вещество изъяли из машины задержанного. Тбилисский городской суд уже избрал для него заключение в качестве меры пресечения.

Уголовное дело возбуждено по статьям "незаконное обращение с ядерными материалами или устройствами, радиоактивными отходами, радиоактивными веществами" и "нарушение правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии", что карается лишением свободы на срок от пяти до 10 лет. Дело расследует главное следственное управление департамента контрразведки СГБ.