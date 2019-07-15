Посол Грузии в Азербайджане был вызван в Министерство иностранных дел для разъяснения инцидента на грузинско-азербайджанской границе. 14 июля группа лиц из Грузии, нарушив государственную границу в направлении Азербайджанской Республики, напала на пограничный наряд, проходящий службу у комплекса "Кешикчидаг", начала оскорблять их.

Как передает Day.Az, об этом ONA сообщили в МИД Азербайджана.

МИД с сожалением отмечает, что допущение такого рода действий противоречит духу отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией: "Мы расцениваем это как провокацию, направленную на конфликт между двумя странами. Министерство иностранных дел Азербайджана требует от противоположной стороны расследовать инцидент, принять соответствующее меры и проинформировать МИД о проделанной работе".