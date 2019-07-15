14 июля в 14:50 на служебной территории пограничной заставы "Кешикчи гала" Шамкирского погранотряда граждане Грузии стали виновниками инцидента с участием пограничного наряда Азербайджана. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госпогранслужбу.

В результате надлежащих мероприятий инцидент был устранен в кратчайшее время, и личный состав Госпогранслужбы обеспечил меры безопасности на упомянутой территории", - говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Согласно информации, между пограничниками Азербайджана и Грузии состоялась встреча, совместно было расследовано произошедшее и обсуждены меры по предотвращению подобных инцидентов в будущем.