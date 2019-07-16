Принятие Палатой представителей Конгресса США предложенной конгрессменом Джуди Чу поправки в закон "О бюджетных ассигнованиях на национальную оборону", которая, якобы, нацелена на снижение напряженности в Карабахе, по сути направлено на подрыв возможностей Азербайджана по обеспечению миссии "Решительная поддержка", которую США и НАТО осуществляют в Афганистане. Участвуя в этой миссии с 2001 года, Баку дает согласие и обеспечивает безопасность грузоперевозок, осуществляемых США по территории Азербайджана, включая воздушное пространство, с учетом уважения суверенитета и территориальной целостности друг друга и сотрудничества государств.

Поддержка обеими партиями в Конгрессе США инициативы американских конгрессменов Эда Ройса и Элиота Энгеля законодательной поправки, предложенной избранным от штата Калифорния конгрессменом-демократом Брэдом Шерманом, запрещающей предоставление Азербайджану производимой в США продукции оборонного назначения, противоречит заявлениям представителя администрации господина Болтона, сделанным в ходе его визита в Баку. А рекомендации, в части касающейся воздушных перелетов в общепризнанном воздушном пространстве Азербайджана и использование аэропорта в Ходжалы в оккупированном Арменией в Нагорном Карабахе, вообще противозаконно и идет в разрез с интересами Вашингтона. Недальновидные, ослепленные ложью армянского лобби, конгрессмены, пытаясь создать правовой беспредел в воздушном пространстве Азербайджана, нарушают принципы уважения суверенитета и территориальной целостности, действуют в разрез с реалиями существующего тесного сотрудничества наших государств. Однако, пора уже понять, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана и тот факт, что долгие годы действует запрет ICAO на полеты гражданской авиации в этот регион из-за армяно-азербайджанского конфликта. Проголосовавших за поправку конгрессменов могут не интересовать функционирование нормальной системы ПВО у Азербайджана, однако, защита безопасности американских солдат, пролетающих в воздушном пространстве Азербайджана - их прямая обязанность. Пытаясь услужить агрессору Армении, эти конгрессмены в первую очередь бьют по интересам США не только в регионе, но и ставят под угрозу одну из глобальных проблем внешней политики Вашингтона - миротворчество НАТО в Афганистане. Вряд ли поправка будет способствовать созданию благоприятной атмосферы для проведения эффективных переговоров по мирному урегулированию карабахского конфликта, она направлена на поощрение оккупанта Армении, создание атмосферы, в которой себя могут вольготно чувствовать армянские террористы. История карабахского конфликта знает много фактов, когда армянские террористы сбивали азербайджанские гражданские самолеты и вертолеты. Пытаясь вмешиваться и нарушая права суверенного Азербайджана, который до настоящего времени предоставляет и обеспечивает безопасный воздушный коридор ВС США и НАТО, конгрессмены не должны поощрять создание бесконтрольной зоны на оккупированных территориях Карабаха, откуда армянские террористы могут запускать ракеты по транспортным средствам, в том числе американским.

Здесь речь идет об обеспечении возможности членам миссии "Решительная поддержка", которую НАТО осуществляет в Афганистане и где участвует Азербайджан, осуществлять в её рамках соответствующие грузоперевозки через азербайджанскую территорию. До сих пор Азербайджан вносил свой вклад в осуществляемую НАТО миссию в Афганистане, а также в содействие миру и безопасности в регионе в целом, руководствуясь именно этим подходом. Известно, что в связи с ухудшением ситуации в Афганистане, во время саммита НАТО 25 мая 2017 года было принято решение увеличить численность воинского контингента дислоцированного в этой стране с 12 000 до 15 000 человек, что свидетельствует о росте заинтересованности миссии НАТО "Решительная поддержка".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая четвертого апреля текущего года с заявлением на пресс-конференции в Вашингтоне, отметил, что Азербайджан является близким партнёром Североатлантического альянса и тесно сотрудничает с НАТО в деле установления международного мира и безопасности. Генсек отметил значительный вклад Азербайджана в плане предоставления вооружённых сил и мультимодального транзита для миссии НАТО "Решительная поддержка". Генеральный секретарь представляет коллективную позицию стран НАТО, и данное заявление Генерального секретаря было сделано именно с учетом безопасности коридоров предоставляемых Азербайджаном. Партнерство Азербайджана с США беспокоит и раздражает многих, однако Баку отдает предпочтение многовекторной, сбалансированной политике. Некоторые конгрессмены, занимая сторону Армении, прикрываясь гуманизмом, принимая решения в пользу ее оккупационной армии в Карабахе, как бы подталкивают официальный Баку пересмотреть свою внешнюю политику. Эти же лица сделали все, что привело к кризису отношений США с Турцией, а теперь пока безуспешно работают на раскол в сотрудничестве Азербайджана с НАТО.

Директор Экспертного совета Baku Network

Доктор философии Эльхан Алескеров

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