По поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева проверяется боеспособность воинских частей азербайджанской армии, состояние вооружения и военной техники, а также уровень их боеготовности. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Сегодня руководство министерства обороны, посетив одну из воинских частей, возложило цветы у бюста Гейдара Алиева, установленного там, и почтило память Общенационального лидера.

Затем министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов проверил боевую готовность и морально-психологическое состояние личного состава воинской части, ознакомился с социально-бытовыми условиями и довел до сведения должностных лиц предстоящие задачи.

Министр обороны осмотрел здание штаба, места хранения боевой техники, склады оружия и боеприпасов, парк автомобильной техники, медпункт, солдатскую казарму, столовую, банно-прачечный комплекс, другие административные и служебные объекты, а также дал командованию соответствующие указания по повышению боеготовности войск и эффективной эксплуатацией вооружений.

В заключение руководство министерства обороны разделило трапезу с личным составом.