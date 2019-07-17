Серьезные провалы Армении во внешней политике и опасные внутриполитические процессы, по-видимому, наконец начали беспокоить и премьер-министра Никола Пашиняна.

Как пишет газета "Паст", в ближайшее время Пашинян в МИД проведет закрытую встречу с аккредитованными в Армении послами, о формате и сфере обсуждаемых вопросов которой источнику газеты ничего не удалось узнать.

Встреча будет настолько конфиденциальной, что даже соответствующие департаменты аппарата не проинформированы об этом.

"Есть сведения, что состав участников данного обсуждения определил лично Пашинян, потому что избегает дополнительных "сливов". Газете удалось выяснить только то, что министр обороны входит в число гостей загадочного совещания", - пишет газета.

Похоже, Пашинян пытается начать решать свои проблемы на договорной основе. Последний разгром его судебной реформы Венецианской комиссией заставил его забеспокоиться о популярности своей персоны в Европе. Ранее Никол был уверен, что любое его решение как "народного" премьера будет восприниматься с закрытыми глазами на ура. Но реальность оказалась жестока к политику-популисту.

О том, кто приглашен на встречу, к сожалению, не сообщается, однако присутствие министра обороны еще не говорит о том, что будут обсуждаться вопросы войны и мира. Не стоит полагать, что Пашинян затеял что-то в Карабахе и хочет теперь заручиться поддержкой определенных стран. Ему сейчас не до Карабаха. В самом Ереване вокруг его власти начинаются подковерные игры, оппозиция формирует фронт, экономика катится вниз, население и инвестиции продолжают сокращаться, а тут еще ВК подставила ножку, посчитав его "вторую и главную революцию" в судебной системе неправомерной.

Пашинян хочет избежать утечек, но это ему вряд ли удастся. Так что с интересом ждем новостей от армянских СМИ.

Зульфугар Ибрагимов