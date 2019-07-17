Kavkazplus уже писал о том, какую опасность могут представлять для государственной безопасности Грузии тренировочные лагеря боевиков-сепаратистов в Самцхе-Джавахети, на которые в ходе телемарафона уже собирались деньги среди американской армянской диаспоры. Однако в реальности положение еще хуже, передает Day.Az .

Это нигде не афишируется - но как минимум уже 5 лет, начиная с 2014 г., идет интенсивная подготовка армянских "джавахкских" боевиков-сепаратистов в оккупированном Арменией азербайджанском Карабахе. Именно это следует из откровения одного из сепаратистов - Эдгара Гущяна - на своей странице в Facebook.

Информация в переводе на русский:

"Со 2 по 8 июля 2019 группа из 5 студентов из "Джавахкского студенческого союза" посетила ежегодный студенческий лагерь вооруженных сил Армении Ереванского государственного университета (ЕГУ) в "Арцахе". С 2014 года Студенческий совет ЕГУ и Центр по студенческим вопросам ЕГУ организуют палаточный лагерь в армии, и в эти годы здесь проходят подготовку студенты из Джавахети, обучающиеся в университетах Армении. Благодаря этой программе участники знакомятся с жизнью армии, живут 7 дней как солдаты, приобщаясь к армейской жизни" - пишет Эдгар Гущян.

Во-первых, нужно отметить, что все студенты из Самцхе-Джавхети обучающиеся в вузах Республики Армения, имеют грузинское гражданство. Таким образом, получается, что с подачи руководства вооруженных сил Армении и Ереванского государственного университета, граждане Грузии не только незаконно находятся на оккупированной территории дружественного Грузии Азербайджана, нарушая азербайджанское законодательство об оккупированных территориях, но по факту - в рядах оккупационной армии. Это свершено недопустимо.

Но самое главное - по факту проходит военная подготовка потенциальных боевиков-сепаратистов. Ведь не секрет, что студенты из Самцхе-Джавахети сознательно обрабатываются армянскими спецслужбами в духе национализма и антигрузинского сепаратизма, и, как оказывается, полным ходом тренируют в армейских лагерях в оккупированном Карабахе.

Есть огромная опасность того, что те навыки, которые "джавахские" сепаратисты получат на оккупированных азербайджанских территориях Карабаха, могут быть в самое ближайшее время применены против Грузии. Подготовка к сепаратистскому мятежу в Самцхе-Джавахети "по карабахскому сценарию" идет полным ходом.

В последнее время лидеры армянских "джавахкских" сепаратистов не скрывают своего враждебного отношения к Грузии. Более того - в условиях обострения российско-грузинских отношений резко активизировалась пропаганда в российских СМИ и на телеканалах отделения Самцхе-Джавахети от единого грузинского государства.

Опасность для Грузии уже существующей системы подготовки боевиков-сепаратистов в оккупированном Карабахе нельзя недооценивать.

"Недавно армянские "джавахкские" сепаратисты помпезно установили под Ахалкалаки памятник боевику-сепаратисту Михаилу Авагяну, воевавшему в Абхазии и Карабахе. И на наших глазах готовится новое поколение Михаилов Авагянов, которое будет воевать не только в Абхазии, но и в Джавахети против Грузии", - пишет Kavkazplus.