После того, как Никол Пашинян освободил террористов "Сасна црер", те возомнили себя крупными политическими деятелями, мощной силой, выполняющей заказ армянского общества.

Как раз в эти дни саснацреровцы отметили очередную годовщину своего "восстания". Три года назад "Сасна црер" совершила теракт в центре Еревана, захватив здание полка полиции, расстреляв полицейских и взяв заложников. Теперь террористы превратились в политиков и выдвигают ультиматумы даже своему благодетелю. И более того, заявляют, что без их теракта апрельский переворот 2018 года был бы невозможен. Так что Пашинян им везде обязан.

Один из лидеров всеармянской партии "Сасна Црер" Варужан Аветисян на пресс-конференции, посвященной трехлетию захвата полка ППС со стороны одноименной вооруженной группы, вновь поднял вопрос проведения досрочных парламентских выборов, сообщает Новости-Армения.

В декабре 2018 года после досрочных парламентских выборов Аветисян в ходе интервью заявил, что в течение полутора-двух лет вновь возникнет необходимость в парламентских выборах, поскольку избранный парламент "не соответствует вызовам, не будет соответствовать проблемам, не сможет решать эти проблемы, он увязнет в болоте".

Аветисян подчеркнул, что в первую очередь это связано с тем, что парламент не выполняет свою работу должным образом.

"Наша страна, наш народ стоят перед необходимостью разрешения проблем, а они не решаются, вызовы не преодолеваются. В частности, вопросы Карабаха, освобождения от российского колониализма, установления диверсифицированных и сбалансированных отношений с другими региональными странами. Тирания была свергнута и все: после этого никаких коренных изменений осуществлено не было", - заявил Аветисян.

Султан Керим