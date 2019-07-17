Информация, распространенная СМИ Армении об обстреле армянского села частями азербайджанской армии, находящимися в районе Нахчывана, не имеет никаких оснований. Это дезинформация.

Об этом сообщили в среду Trend в пресс-службе министерства обороны, передает Day.Az.

По информации министерства, в тоже время утром в среду гражданский трактор, работающий на территории Гейгельского района, подвергся снайперскому обстрелу со стороны армянских вооруженных сил, жертв нет. В результате ответных мер ВС Азербайджана враг был вынужден прекратить обстрел.