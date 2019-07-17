https://news.day.az/politics/1138925.html Минобороны: Снайперский обстрел ВС Армении азербайджанского трактора обошелся без потерь
Минобороны: Снайперский обстрел ВС Армении азербайджанского трактора обошелся без потерь
Информация, распространенная СМИ Армении об обстреле армянского села частями азербайджанской армии, находящимися в районе Нахчывана, не имеет никаких оснований. Это дезинформация.
Об этом сообщили в среду Trend в пресс-службе министерства обороны, передает Day.Az.
По информации министерства, в тоже время утром в среду гражданский трактор, работающий на территории Гейгельского района, подвергся снайперскому обстрелу со стороны армянских вооруженных сил, жертв нет. В результате ответных мер ВС Азербайджана враг был вынужден прекратить обстрел.
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