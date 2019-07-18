https://news.day.az/politics/1138950.html В Армении полиция разогнала протестующих - десятки пострадавших
В Армении полиция разогнала протестующих - десятки пострадавших
Тринадцать человек госпитализированы в Иджеване на севере Армении после столкновений протестующих с полицией в среду вечером, сообщила пресс-секретарь минздрава республики Алина Никогосян, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
"В результате столкновений в Иджеване в медицинский центр города доставлены 13 человек. Пострадавшие проходят необходимое обследование... Они находятся под надзором врачей. Медики скоро выпишут часть травмированных после их повторного обследования", - написала Никогосян в Facebook.
По ее словам, у пострадавших в основном диагностированы ссадины и легкие ушибы.
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