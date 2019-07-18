Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов сегодня встретился с чрезвычайным и полномочным послом Ирана в Азербайджане Джавадом Джахангирзаде. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Подчеркнув важную роль встреч глав государств в деле развития азербайджано-иранских отношений, министр отметил, что сотрудничество в военной области также успешно развивается.

Гасанов оценил совместное участие военных моряков Азербайджана и Ирана в предстоящем конкурсе "Кубок моря - 2019", который пройдет в рамках "Армейских международных игр-2019" в территориальных водах нашей страны, как вклад в обеспечение безопасности на Каспийском море.

В свою очередь, дипломат отметил, что развитие сотрудничества между двумя странами в военной области является важным фактором в обеспечении региональной безопасности.

Стороны провели обмен мнениями по расширению сотрудничества в военной области и организации взаимных визитов представителей вооруженных сил двух стран.

В ходе встречи было обсуждено текущее состояние военного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном, перспективы развития отношений в военно-технической, военно-образовательной и военно-медицинской сферах, а также региональные проблемы.