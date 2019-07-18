Заместитель начальника Полиции Армении Вардан Мовсисян после заседания правительства в беседе с журналистами не исключил, что акция протеста в Иджеване организована заинтересованной в данном вопросе группой лиц, сообщают армянские СМИ.

В. Мовсисян отметил, что сейчас ситуация в Иджеване стабильная, переброшены внутренние войска полиции.

"Возможно, произойдут непредвиденные ситуации, которые будут не столь желательными. Для быстрого противодействия мы и перебросили внутренние войска", - отметил он.

По словам заместителя начальника, при необходимости будет применена сила.

Напомним, что минувшим вечером в городе Иджеван произошли беспорядки. Группа работников лесопильных цехов перекрыла в Иджеване дорогу межгосударственного значения Ереван-Иджеван, ведущую в Грузию. Демонстранты требовали, чтобы им, как и прежде, разрешили рубить лес. Как сообщалось, полицейские пытались разблокировать трассу, в ответ в правоохранителей полетели камни. Полицейские были вынуждены отступить, было госпитализировано 13 человек.

Сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян отреагировал на инцидент, написав в своем Facebook: "Незаконную рубку леса мы пресечем со всей решительностью. Виновные во вчерашних событиях, а также незаконной рубке леса должны быть наказаны со всей строгостью".

Султан Керим