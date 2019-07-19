Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования семьям погибших во время пожара, произошедшего в студии аниме в японском городе Киото. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на страницу МИД в Twitter.

"Скорбим по погибшим во время пожара, произошедшего в студии аниме в японском городе Киото. Выражаем соболезнования японскому народу, семьям тех, кто потерял жизни во время пожара, желаем скорейшего исцеления пострадавшим", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Как ранее сообщал ТАСС, пожар произошел из-за умышленного поджога.

По последним данным, в результате пожара погибли 23 человека, еще 35 получили ранения. Всего на момент возгорания внутри находились около 70 человек.

На месте происшествия полиция задержала 41-летнего мужчину, который, предположительно, разлил внутри студии бензин или керосин и поджег его.

Также в здании были найдены несколько ножей, которые могут принадлежать злоумышленнику. Злоумышленник сейчас находится в больнице с ожогами лица и груди.

В тушении огня были задействованы 30 пожарных расчетов. Пожар был потушен в течение пяти часов.