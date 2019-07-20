Главным событием минувшей недели для Армении является ни поездка парламентской делегации в США, ни сладостные заявления Лаврова в адрес Еревана, ни решение ЕС выделить вечно ноющим армянам 5 миллионов евро на спасение Севана. Главным событием, которое непременно окажет серьезное воздействие на дальнейшие процессы в стране, являются беспорядки в Иджеване.

Произошедшие в минувшую среду столкновения с полицией в городе Иджеван нельзя назвать перевернутой страницей армянской истории. Инцидент вовсе не исчерпался задержанием активистов и грозными заявлениями Никола Пашиняна. История получила свое продолжение.

Напомним, что 17 июля местные лесорубы перекрыли межгосударственную дорогу Армения - Грузия. При попытке полицейских разблокировать магистраль, произошло столкновение. В результате было много задержанных и пострадавших.

Как сообщает News.am, в четверг, после совещания в областной администрации Тавушской области Армении жители Иджевана в знак протеста заблокировали дорогу, ведущую из Иджевана в Ереван, не позволив тем самым директору Службы национальной безопасности (СНБ) Артуру Ванецяну и начальнику полиции Валерию Осипяну покинуть город. Демонстранты требовали освобождения задержанных после инцидента между жителями Иджевана и полицией людей. Однако вмешалась полиция, и дорогу открыли.

Однако, как пишут СМИ, в городе опять неспокойно. В беседе с журналистами участники протестов заявляют, что у них нет работы.

Одна из участниц акции протеста рассказала, что полицейские ворвались к ним домой в 3 часа ночи и силой увели двух сыновей и мужа. Женщина сообщила, что сняла произошедшее с помощью телефона и может представить в качестве доказательства видеоматериал.

Другой участник акции протеста отметил, что некоторые полицейские были в гражданской одежде, часть в масках, одна из женщин утверждает, что некоторые полицейские находились под воздействием алкоголя.

Между тем, по информации Aysor.am, начальник полиции Валерий Осипян заявил, что в Иджеване граждане нанесли полицейским удары камнями, палками и металлическими прутьями, столкновение было с одной стороны. Однако родственники задержанных утверждают, что у них есть факты, что полицейские сами напали на граждан.

"У нас есть факты, что именно полицейские напали на народ. Сейчас мы собираем эти факты, чтобы представить в прокуратуру и областную администрацию. Пусть откроют и посмотрят. Знаете, сколько детей забрали, причем тех детей, которые не были здесь. Один из них из нашего дома, он может просто проходил здесь и все. Сейчас мы напишем заявление, подпишем поименно и представим губернатору. Сегодня перебросили войска. В Иджеване даже столько людей не живет, сколько войск привезли, - сказала мать одного из задержанных, добавив: - Забрали только тех, кто зарабатывает на хлеб насущный, а почему не забрали тех, у кого есть лесопильня, владельцев хорошего бизнеса? А тех, кто хочет зарабатывать на хлеб, так забрали, что родители просто ошеломлены".

По словам женщины, они не знают, куда увезли их детей, только знают, что они не в Иджеване.

Один из пострадавших в результате акций протеста в Иджеване граждан утверждает, что полицейские вечером вломились к нему домой и избили. Он отметил, что не был подвергнут приводу, однако полицейские его избили. Он показал полученные травмы разных частей тела, отметив, что есть повреждения в области головы, ноги, глаза, носа и лопаток.

Гражданин рассказал, что вечером слышал как "беретчики" и приехавшие из отделения полиции Еревана сотрудники решили напасть на народ.

"Решали, что уже пора напасть на народ. Свет был отключен, прошло всего полчаса, пришли со стоянки, чтобы заблокировать народ, начали избивать, а народ начал избивать их, убежали", - рассказал гражданин.

На замечание о том, что утверждают, что столкновения начались со стороны народа, гражданин ответил: "Почему не сняли на камеру половину драки? Только 20 процентов сняли, сняли на камеру только то, что их устраивает".

Таким образом, 17 июля "народный" премьер Никол Пашинян перестал быть народным. Это первое после апрельского переворота 2018 года открытое выступление властей против народа.

В принципе, правоохранители просто выполняли свои обязанности - пытались навести порядок и разблокировать магистраль государственного значения. Нельзя считать неправыми и власти, которые хотят остановить массовую незаконную вырубку леса.

Вопрос не в том, кто прав, а кто не прав, а в самом смысле случившегося. Пашинян своей "бархатной революцией" подал плохой пример. Будь он дальновиднее, то, ввергая страну в дорожный паралич, задумался бы о том, что когда-то тот же способ давления на власти будет применен и против него и долго улыбаться протестующим он не сможет.

За более чем год страна так и не оправилась от апрельских беспорядков, по инерции они продолжаются. Все вопросы теперь в Армении решаются исключительно пикетами и блокадами. Когда это угодно властям, полиция бездействует, когда неугодно - принимает меры, как в Иджеване. Вспомним, как проходили майские блокады зданий судов по призыву премьер-министра. Полиция полностью бездействовала, хотя действия граждан были незаконными, и даже порой поддерживала "вторую революцию" Пашиняна.

"Никол Пашинян применил первую силу против своей основной опоры - слоя населения с низкими доходами", - написал на своей странице в Facebook политолог Армен Минасян. По его словам, у этого слоя населения, который являлся его самой стабильной опорой, появилось чувство разочарования.

А разочарование, как известно, серьезная движущая сила протестов. И скоро стремительно теряющий рейтинг доверия Никол Пашинян это на себе ощутит в полной мере.

P.S. По информации армянских СМИ, после беспорядков в Иджеване приводу подверглись 22 участника протестной акции, 3 человека явились в полицию сами. 13 из подвергнутых приводу лиц были задержаны по подозрению в участии в беспорядках и допрошены. В отношении семи мерой пресечения применена подписка о невыезде, пять лиц получили статус свидетелей в рамках уголовных дел, в отношении 11 лиц проводятся оперативно-розыскные действия.

Зульфугар Ибрагимов