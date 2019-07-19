19 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра муниципалитетов и окружающей среды Катара Абдуллаха бин Абдулазиз бин Турки Аль-Субаие.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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