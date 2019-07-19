https://news.day.az/politics/1139595.html Президент Ильхам Алиев утвердил рамочное соглашение по грантовой помощи между Азербайджаном и Республикой Корея
Президент Ильхам Алиев утвердил рамочное соглашение по грантовой помощи между Азербайджаном и Республикой Корея
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об утверждении Рамочного соглашения "Между правительством Азербайджана и правительством Республики Корея по грантовой помощи", подписанного 11 января 2019 года в Баку.
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