Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об утверждении Рамочного соглашения "Между правительством Азербайджана и правительством Республики Корея по грантовой помощи", подписанного 11 января 2019 года в Баку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.