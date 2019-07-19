Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о проведении 110-летия академика Мамедаги Ширалиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В распоряжении говорится, что в сентябре 2019 года исполняется 110 лет со дня рождения выдающегося ученого-языковеда, действительного члена Национальной академии наук Азербайджана, лауреата Государственной премии, заслуженного деятеля науки, доктора филологических наук, профессора Мамедаги Ширали оглу Ширалиева.

Национальной академии наук Азербайджана совместно с министерством образования поручено подготовить и осуществить план мероприятий по 110-летию академика Мамедаги Ширалиева, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.