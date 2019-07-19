В Азербайджане отметят 110-летие академика Мамедаги Ширалиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о проведении 110-летия академика Мамедаги Ширалиева.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В распоряжении говорится, что в сентябре 2019 года исполняется 110 лет со дня рождения выдающегося ученого-языковеда, действительного члена Национальной академии наук Азербайджана, лауреата Государственной премии, заслуженного деятеля науки, доктора филологических наук, профессора Мамедаги Ширали оглу Ширалиева.
Национальной академии наук Азербайджана совместно с министерством образования поручено подготовить и осуществить план мероприятий по 110-летию академика Мамедаги Ширалиева, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.
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