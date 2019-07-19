https://news.day.az/politics/1139629.html Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон «О дорожном движении»
Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон «О дорожном движении»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в пятницу закон о внесении изменений в закон "О дорожном движении", передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Изменение внесено в ст.12 закона (временное ограничение или запрещение дорожного движения).
Согласно дополнению, если движение транспортных средств угрожает сохранению исторических и культурных памятников, их движение может быть ограничено или запрещено.
В соответствии с другим дополнением, "временный вывоз за рубеж памятников ремесла "осуществляется в соответствии со ст. 16 закона "О сохранении исторических и культурных памятников".
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