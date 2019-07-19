Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в пятницу закон о внесении изменений в закон "О дорожном движении", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Изменение внесено в ст.12 закона (временное ограничение или запрещение дорожного движения).

Согласно дополнению, если движение транспортных средств угрожает сохранению исторических и культурных памятников, их движение может быть ограничено или запрещено.

В соответствии с другим дополнением, "временный вывоз за рубеж памятников ремесла "осуществляется в соответствии со ст. 16 закона "О сохранении исторических и культурных памятников".