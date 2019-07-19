Президент Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о досрочном прекращении полномочий судьи Тертерского районного суда Мубариза Мамедова и изменении мест работы судей некоторых судов первой инстанции.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, передает Day.Az.

Согласно распоряжению, в соответствии со статьями 113 и 114 закона Азербайджана "О судах и судьях", досрочно прекращаются полномочия судьи Тертерского районного суда Мубариза Сархош оглы Мамедова.

В соответствии со статьями 94 и 112 закона Азербайджана "О судах и судьях", изменены места работы следующих судей:

Яшар Ханоглан оглы Гашимов освобождается от должности судьи Кяпязского районного суда Гянджи и назначается судьей Физулинского районного суда.

Замин Джабраил оглы Тахиров освобождается от должности судьи Губинского районного суда и назначается судьей Балакенского районного суда.

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.