В Азербайджане изменены места работы судей некоторых судов первой инстанции
Президент Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о досрочном прекращении полномочий судьи Тертерского районного суда Мубариза Мамедова и изменении мест работы судей некоторых судов первой инстанции.
Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, передает Day.Az.
Согласно распоряжению, в соответствии со статьями 113 и 114 закона Азербайджана "О судах и судьях", досрочно прекращаются полномочия судьи Тертерского районного суда Мубариза Сархош оглы Мамедова.
В соответствии со статьями 94 и 112 закона Азербайджана "О судах и судьях", изменены места работы следующих судей:
Яшар Ханоглан оглы Гашимов освобождается от должности судьи Кяпязского районного суда Гянджи и назначается судьей Физулинского районного суда.
Замин Джабраил оглы Тахиров освобождается от должности судьи Губинского районного суда и назначается судьей Балакенского районного суда.
Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
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