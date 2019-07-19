https://news.day.az/politics/1139640.html Азербайджанские военнослужащие примут участие в международных военных играх
Азербайджанские военнослужащие примут участие в международных военных играх
Азербайджанские военнослужащие будут представлять нашу страну на Армейских международных играх-2019, которые пройдут с 3 по 17 августа на территории 10 стран, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны, передает Day.Az.
Азербайджанские военные примут участие в конкурсах "Кубок моря" в Азербайджане, "Танковый биатлон" и "Полевая кухня" в России, "Мастера артиллерийского огня" в Казахстане, "Снайперский рубеж" в Беларуси и "Военно-медицинская эстафета" в Узбекистане.
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