https://news.day.az/politics/1139646.html Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об исполнении бюджета Государственного нефтяного фонда на 2018 год
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об исполнении бюджета Государственного нефтяного фонда на 2018 год
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об исполнении бюджета Государственного нефтяного фонда на 2018 год.
Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, передает Day.Az.
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